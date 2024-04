Itália convoca três estreantes para amistosos contra Venezuela e Equador

De resto, Spalletti se manteve fiel ao grupo que conseguiu a classificação para a Euro-2024 (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha), com a Inter de Milão, líder isolada da Serie A, representada com seis jogadores.

As três novas caras na lista de 28 jogadores são o zagueiro Raoul Bellanova (23 anos, do Torino), o meio-campista Michael Folorunsho (26 anos, do Hellas Verona) e o atacante Lorenzo Lucca (23 anos, da Udinese).

No ataque, onde Domenico Berardi (Sassuolo) não estará na Eurocopa devido a uma lesão no tendão de Aquiles, Spalletti convocou novamente o ítalo-argentino Mateo Retegui (Genoa), mas não Ciro Immobile (Lazio), cujo último jogo com a 'Nazionale' remonta a setembro do ano passado.

A Itália viajará para os Estados Unidos na terça-feira.

O duelo contra a Venezuela será no dia 21 de março, em Fort Lauderdale (Flórida), no estádio do Inter Miami, de Lionel Messi. Três dias depois enfrentará o Equador na Red Bull Arena, em Nova York.