Israel anuncia que enviará delegação ao Catar para novas negociações sobre Gaza

Israel enviará uma delegação ao Catar para negociar uma possível troca de presos palestinos por reféns mantidos em Gaza há mais de cinco meses pelo Hamas, informou o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, em comunicado nesta sexta-feira (15).

A delegação partirá de Doha, capital do Catar, após "uma reunião do gabinete de segurança nacional para discutir a postura de Israel" sobre um eventual acordo com o grupo islamista, acrescentou a nota, sem dar mais detalhes.