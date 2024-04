Futebol inglês tem fim de semana com quartas de final da FA Cup e jogos da Premier League

Nos jogos da Premier deste sábado haverá um duelo importante na luta para evitar o rebaixamento, entre o Luton (18º com 21 pontos) e o Nottingham Forest, uma posição acima e com três pontos a mais.

Longe da 'zona de salvação', o Burnley (19º, 14 pontos) enfrenta o Brentford (15º, 26 pontos), também no sábado.

A briga pelo quarto lugar, que classifica para a Liga dos Campeões, continuará à distância: o Aston Villa, quarto colocado com 55 pontos, viaja para enfrentar o West Ham (7º) no domingo, uma semana depois da goleada de 4 a 0 sofrida diante do Tottenham (5º, 53 pontos), que visita o Fulham (12º) no sábado.