Explosão em local de votação em região ocupada da Ucrânia, segundo autoridades de ocupação russas

Um artefato explosivo foi detonado em um recinto eleitoral de uma cidade do sul da Ucrânia ocupada pela Rússia, sem causar vítimas, no primeiro dia das eleições presidenciais russas, informaram as autoridades locais nomeadas por Moscou nesta sexta-feira (15).

"Em Skadovsk, um dispositivo explosivo caseiro foi colocado em uma lata de lixo. Houve uma detonação. Não há vítimas ou feridos", declarou a Comissão Eleitoral de Kherson, que reporta às autoridades de ocupação. Segundo a entidade, as forças russas informaram que a Ucrânia bombardeou locais de votação na cidade ocupada de Kakhovka, também em Kherson.

