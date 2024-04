Ao menos 22 migrantes morrem afogados perto da costa da Turquia

Pelo menos 22 migrantes, incluindo sete crianças, que viajavam em um barco inflável morreram afogados nesta sexta-feira (15) no Mar Egeu, ao longo da costa do noroeste da Turquia, anunciaram as autoridades.

O governador da província disse à agência de notícias estatal Anadolu que o naufrágio ocorreu durante a noite.

Segundo a Anadolu, várias ambulâncias foram enviadas ao porto de Kabatepe, localizado em frente à ilha de Gökçeada, para atender aos sobreviventes e transportar os corpos até os necrotérios dos hospitais.

Muitos migrantes continuam tentando chegar à União Europeia em barcos precários da costa turca às ilhas gregas vizinhas.

Segundo a Frontex, a agência da União Europeia responsável pelo controle das fronteiras, o número de migrantes que tentou chegar à Europa através do sul do Mediterrâneo em janeiro e fevereiro é mais que o dobro dos que o fizeram no ano anterior. A maioria deles é do Afeganistão, Síria e Egito, de acordo com a agência.