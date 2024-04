Ajuda humanitária levada por navio a Gaza começa a ser descarregada, diz ONG

O primeiro navio que levou ajuda humanitária à Faixa de Gaza por meio de um corredor marítimo a partir do Chipre começou, nesta sexta-feira (15), a descarregar as suas 200 toneladas de alimentos na costa do território palestino, informou à AFP uma das ONGs responsáveis pela operação.

A ONG World Central Kitchen "está descarregando a embarcação que agora está ligada ao cais temporário" construído a sudoeste da cidade de Gaza, depois de ter sido rebocada do Chipre por um navio da ONG espanhola Open Arms, disse Linda Roth.

Em um comunicado, o Exército israelense indicou que "tropas foram mobilizadas para proteger a área".