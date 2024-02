Papa Francisco, gripado, passa por exames em hospital de Roma

O papa Francisco, 87 anos, que sofre há vários dias de um "leve estado gripal", passou por exames em um hospital de Roma nesta quarta-feira (28), anunciou o Vaticano.

"Depois da audiência geral, o papa Francisco seguiu para o hospital Gemelli para exames de controle. Depois, retornou ao Vaticano", informou a Santa Sé em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fiat 500 branca do papa argentino saiu do hospital no centro da capital italiana por volta de 12H00 (8H00 de Brasília), sob escolta policial, segundo uma fotógrafa da AFP.