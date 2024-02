Novo diretor esportivo do Bayern elogia Xabi Alonso

O novo diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, elogiou em entrevista coletiva nesta terça-feira (27) o técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, cujo nome é especulado para substituir Thomas Tuchel no time bávaro a partir da próxima temporada.

"Não se pode tirar conclusões entre isso [sua proposta quando estava no 'Gladbach'] e o atual momento", acrescentou.

Com um desempenho decepcionante até então na temporada (eliminado da Copa da Alemanha, oito pontos atrás do líder Leverkusen no Campeonato Alemão e com a obrigação de reverter a derrota no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões para a Lazio por 1 a 0), o Bayern de Munique anunciou há uma semana que Thomas Tuchel não irá cumprir seu último ano de contrato e nomeou Eberl para substituir Hasan Salihamidzic, demitido em maio de 2023.

"Temos que montar o quebra-cabeça, com os jogadores e um novo treinador", explicou o novo diretor.

