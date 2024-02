Londres, Rio, Tóquio: Jogos Paralímpicos permitem avanços, não milagres

Quando os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 se encerrarem, sua chama continuará acesa? Após as edições anteriores de Londres (2012), Rio (2016) e Tóquio (2021), o legado deixado pelo evento permitiu avanços mais ou menos significativos, mas sem representar uma revolução para as pessoas com deficiência. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante todas as edições anteriores, a realização do evento se traduziu em um efeito imediato no público: o interesse pelo esporte paralímpico aumentou, mas o caminho desse fenômeno não foi longo. Dez anos depois dos Jogos de Londres 2012, frequentemente colocados como um exemplo a ser seguido, 70% das pessoas perguntadas pela associação 'Spirit of 2012' consideraram que o evento teve um impacto positivo nas atitudes em relação às pessoas com deficiência. Para o presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), o brasileiro Andrew Parsons, a 'era pós Tóquio' merece a mesma consideração: "A maneira com que o público percebe as pessoas com deficiência mudou completamente" em um país (Japão) que o dirigente define como "muito avançado" em relação à acessibilidade nos transportes. No Brasil, embora o instituto de pesquisas Esentia Inteligência classifique os Jogos Paralímpicos de 2016 como "momento chave", o impacto é considerado menor.

As mudanças mais notáveis nas populações e que afetam a vida cotidiana acontecem quando políticas públicas inclusivas acompanham os Jogos Paralímpicos. Um dos exemplos mais claros é o da inclusão trabalhista na Grã-Bretanha, onde o número de pessoas com deficiência que exercem regularmente seu trabalho aumentou em um milhão em relação ao de antes dos Jogos do Rio 2016, segundo dados do IPC. O efeito é considerado mais efêmero no Japão, onde o número de pessoas com deficiência que praticam regularmente o esporte teve um leve aumento no ano dos Jogos (2021), para depois cair em 2022.

Infraestruturas, transportes, reformas condicionadas... Embora haja avanços materiais relevantes, os atores do esporte paralímpico ressaltam que ainda existem grandes problemas a serem solucionados.