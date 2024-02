Desfile da Dior homenageia os anos 1960 na Semana da Moda de Paris

A Dior homenageou, nesta terça-feira (27), a sua "miss", criação da marca nos anos 1960, quando "a moda saída do ateliê para conquistar o mundo", com um desfile nostálgico, ao som de "Je t'aime, moi non plus", da dupla Jane Birkin/ Serge Gainsbourg. A primeira modelo surgiu com terno bege e sóbrio, com a logo "Miss Dior", estampada com pincel grosso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Jane Birkin e Serge Gainsbourg "vão e vêm" nos ouvidos do público - cerca de uma centena de pessoas reunida em um cubo efêmero nos jardins das Tulherias, com cenografia da artista indiana Shakuntala Kulkarni.

Na fila A, a cantora sul-coreana JISOO, da Blackpink, que atraiu centenas de fãs à Praça da Concórdia, além da superestrela da música espanhola Rosalía, e das atrizes hollywoodianas Jennifer Lawrence e Natalie Portman. Mistura de estilo burguês e refinado, aliado à fantasia de cores e tecidos, a coleção é uma longa revisita a todas as peças do repertório, do 'trenchcoat' ao vestido, passando pelo tweed, a roupa inspirada na lingerie e no denim mais urbano, além da estampa de leopardo. As cores do desfile - branco, laranja, bege e dourado - retomaram a paleta de Marc Bohan, diretor criativo da Dior por 25 anos, falecido em setembro. A estilista Maria Grazia Chiuri, à frente da criação artística das coleções femininas da Christian Dior desde 2016, quis homenagear esta "Miss Dior", uma guinada cultural e comercial realizada pela icônica casa de moda do pós-guerra. Foi em 1967, dez anos depois da morte do "Monsieur Dior", que a casa de alta costura se aventurou fora dos salões fechados da avenida Montaigne para se lançar no prêt-à-porter, inaugurando a era da "reprodutibilidade" dos modelos, agora com a logo Dior. A coleção se chamou "Miss Dior" e, meses antes de maio de 1968, se arriscou com peças femininas com toques psicodélicos, curtas, atrevidas, capazes de fazer sonhar uma nova geração de mulheres independentes.

