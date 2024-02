Always Ready perde para Sporting Cristal mas vai à 3ª fase da Libertadores

O boliviano Always Ready avançou nesta terça-feira (27) à terceira fase da Copa Libertadores-2024, apesar de ter perdido por 3 a 1 para o peruano Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima.

Os gols da vitória do Cristal foram marcados pelo artilheiro uruguaio Martín Cauteruccio aos 36, 46 e 78 minutos. O Always havia aberto o placar com um gol de Adalid Terrazas logo aos 16 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vitória não bastou ao Cristal porque no jogo de ida havia sido goleado por 6 a 1 na cidade de El Alto, a 4.090 metros de altitude e onde o Always Ready parece imbatível.