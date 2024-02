UE estuda simplificar a sua política agrícola sob pressão de novos protestos

Nesta segunda-feira, o sindicato agrícola belga Fugea estimou que havia "entre 500 e 800 tratores" nos protestos em Bruxelas, muitos deles em torno da sede do Conselho Europeu, local da reunião de ministros.

No dia 1º de fevereiro, durante uma cúpula europeia, quase de mil tratores e máquinas agrícolas transformaram Bruxelas no epicentro da indignação dos agricultores europeus que protestavam em todo o bloco, da Espanha à Polônia.

"Precisamos definir um rumo, lançar as bases para uma política agrícola comum que forneça garantias a longo prazo", disse ele.

No entanto, destacou que "há coisas que exigem a modificação do ato fundamental" da legislação da PAC.

Para David Clarinval, ministro da Agricultura belga, uma eventual revisão da PAC seria "uma coisa boa" para poder "pagar melhor" os produtores.

Na tentativa de acalmar a fúria dos produtores agrícolas, os países do bloco já convenceram a Comissão Europeia - braço Executivo do bloco - a simplificar as regras da política agrícola.

Na reunião desta segunda-feira, os ministros devem discutir algumas das propostas da Comissão, como a flexibilização das regras sobre os pousios e sobre a frequência e modalidade dos controles e inspeções.