Punição ao Everton é reduzida de 10 para 6 pontos no Campeonato Inglês

A punição que tirava dez pontos do Everton no Campeonato Inglês por infrações financeiras foi reduzida para seis pontos após o clube recorrer, anunciou a Premier League nesta segunda-feira (26).

A decisão dá um pouco de alívio aos 'Tofees', que sobem para a 15ª posição na tabela, com cinco pontos de vantagem sobre a primeira equipe da zona de rebaixamento, o Luton (18º).

O Everton, time histórico do futebol inglês, foi punido em outubro do ano passado com a perda de dez pontos no campeonato por violar as regras de rentabilidade e viabilidade.