Com Rayssa Leal e Felipe Toledo, Prêmio Laureus divulga lista de indicados

Na categoria Esporte para o Bem, que premia projetos esportivos que contribuem com a sociedade, o instituto Bola Pra Frente, fundado pelo lateral do tetra Jorginho, também foi indicado.

Os brasileiros foram indicados na categoria Melhor Atleta de Ação do Ano do prêmio que é considerado o "Oscar do esporte".

Outras indicações de destaque são o astro argentino Lionel Messi, o piloto holandês Max Verstappen e o tenista sérvio Novak Djokovic, que concorrem na categoria de Melhor Atleta Homem do Ano.

Entre as mulheres, aparecem na lista a polonesa Iga Swiatek, número 1 do tênis, e a meio-campista Aitana Bonmatí, campeã do mundo pela seleção da Espanha em 2023, entre outras.

Na categoria Equipe do Ano despontam o Manchester City, que na temporada passada fez história com três títulos (Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões), e a Red Bull, que vem dominando a Fórmula 1 nos últimos anos.

O atacante Sébastien Haller, do Borussia Dortmund, campeão da Copa Africana de Nações pela Costa do Marfim depois de se recuperar de um câncer, é o favorito na categoria Retorno do Ano, na qual concorre com a ginasta americana Simone Byles.

A cerimônia do Laureus será realizada no dia 22 de abril, em Madri. Os vencedores são indicados por um painel de 1.300 jornalistas esportivos.