Com hat-trick de Dybala, Roma vence Torino no Italiano

Graças a um hat-trick do argentino Paulo Dybala, a Roma venceu o Torino em casa, por 3 a 2, nesta segunda-feira (26), no estádio Olímpico, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Esta foi a segunda vitória romanista consecutiva no campeonato, depois da derrota para a líder Inter de Milão por 4 a 2, há duas semanas.

Com a sequência positiva, os 'giallorossi' ficam na sexta posição com 44 pontos, quatro atrás do Bologna (4º), que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.