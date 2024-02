Zelenski diz que 31 mil soldados ucranianos morreram na guerra com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou neste domingo (25) que 31 mil soldados do país morreram, nos dois anos de conflito desde a invasão do país pela Rússia. Segundo o líder, o número era bem inferior que as estimativas dadas pelo governo do presidente russo, Vladimir Putin.

Zelenski falou sobre o tema durante um fórum em Kiev. Ele acusou Putin e seu círculo de mentirem sobre o confronto. "Mas cada uma dessas perdas é um grande sacrifício para nós", lamentou. O líder disse que não revelaria o número de feridos ou desaparecidos.

O presidente também afirmou que "dezenas de milhares" foram mortos em áreas ocupadas da Ucrânia, mas acrescentou que não haveria números precisos até que a guerra terminasse.