Veneno, agente nervoso, quedas. Há anos, inimigos do Kremlin são atacados ou mortos

Os ataques vão dos exóticos - envenenamento por chá contaminado com polônio ou exposição a um agente nervoso letal - aos mais prosaicos, como um tiro à queima-roupa. Alguns sofrem uma queda fatal por uma janela aberta. Ao longo dos anos, críticos políticos ao Kremlin, espiões traidores e jornalistas investigativos foram mortos ou agredidos de diversas formas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na sexta-feira, 16, as autoridades russas informaram que o principal adversário político do presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny, havia morrido em uma colônia penal no Ártico. Não se sabem os detalhes do que teria ocorrido; a equipe de Navalny afirma não ter confirmação oficial de sua morte, e as autoridades russas dizem que as causas ainda estão sendo apuradas. Seus aliados já haviam acusado anteriormente as autoridades russas de tentarem envenená-lo com um agente nervoso em 2020.

Tentativas de assassinato contra os inimigos de Putin foram comuns ao longo de seus mais de vinte anos no poder. As pessoas próximas das vítimas e alguns sobreviventes culpam as autoridades russas, mas o Kremlin, por padrão, nega qualquer envolvimento. Também já houve relatos de importantes executivos russos que morreram em circunstâncias misteriosas, como quedas de janelas, embora às vezes seja difícil determinar se teriam sido assassinatos intencionais ou suicídios. Alguns casos relevantes de assassinatos documentados ou tentativas: Opositores políticos Em agosto de 2020, Navalny passou mal durante um voo da Sibéria para Moscou. O avião aterrissou em Omsk, onde Navalny foi internado e ficou em coma. Dois dias depois, foi transportado de avião para Berlim, onde se recuperou. Seus aliados quase imediatamente afirmaram que ele teria sido envenenado, mas as autoridades russas negaram. Laboratórios da Alemanha, França e Suécia confirmaram que Navalny havia sido envenenado por um agente nervoso do período soviético, conhecido como Novichok, que segundo ele teria sido aplicado em suas roupas íntimas.

Navalny voltou à Rússia e foi condenado, em agosto do ano passado, a 19 anos de prisão por extremismo. Foi sua terceira condenação com pena de prisão em dois anos. Ele diz que as acusações tiveram motivação política. Na sexta-feira, 16, a Administração Penitenciária Federal da Rússia informou que Navalny havia se sentido mal após uma caminhada, e teria perdido a consciência. Uma ambulância havia chegado ao local, mas não conseguiu reanimá-lo. O órgão diz que a causa da morte ainda estava "sendo determinada". Em 2018, Pyotr Verzilov, fundador do grupo de protesto Pussy Riot, adoeceu gravemente e também foi levado de avião para Berlim, onde os médicos disseram que o envenenamento era "altamente plausível". Ele acabou se recuperando. No início daquele ano, Verzilov constrangeu o Kremlin ao correr pelo campo durante a final da Copa do Mundo em Moscou, com outros três ativistas, para protestar contra a violência policial. Seus aliados dizem que ele poderia ter sido perseguido por seu ativismo.

Vladimir Kara-Murza, uma importante figura de oposição, sobreviveu ao que acredita terem sido tentativas de envenenamento, em 2015 e 2017. Ele quase morreu de insuficiência renal no primeiro caso, e suspeita de envenenamento, mas nenhuma causa foi determinada. Ele foi internado com um quadro semelhante em 2017, e submetido a um coma induzido. Sua esposa diz que os médicos confirmaram que ele havia sido envenenado. Kara-Murza sobreviveu, e seu advogado afirma que a polícia teria se recusado a investigar. No ano passado, ele foi condenado a 25 anos de prisão por traição. Em janeiro, ele foi transferido para um presídio na Sibéria, e colocado em confinamento solitário sob alegação de uma infração leve. O assassinato de maior destaque de um opositor político nos últimos anos foi o de Boris Nemtsov. Nemtsov foi vice-primeiro-ministro na época de Boris Yeltsin, e era um político popular e crítico ferrenho de Putin. Em uma noite fria de fevereiro, em 2015, ele foi morto a tiros por assaltantes em uma ponte ao lado do Kremlin, enquanto caminhava com sua namorada; foi uma morte que chocou o país.