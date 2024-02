Real Madrid vence Sevilla (1-0) de Sergio Ramos com gol de Modric no fim

O líder Real Madrid venceu o Sevilla na reta final por 1 a 0 com gol de Luka Modric, neste domingo (25), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, na noite em que Sergio Ramos retornou ao Santiago Bernabéu como visitante. O craque croata, que havia entrado no jogo poucos minutos antes, mandou uma bomba da entrada da área aos 81 minutos para deixar os três pontos em casa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com 65 pontos, a equipe 'merengue' se distancia ainda mais no topo da tabela, onde volta a ter oito pontos de vantagem sobre o Barcelona, que no sábado assumiu a vice-liderança depois de vencer o Getafe (10º) por 4 a 0.

O Girona (3º) tem a chance de recuperar a segunda colocação nesta segunda-feira, caso pontue no duelo contra o Rayo Vallecano (14º). Enquanto aguarda essa partida, o time revelação do campeonato ficou a nove pontos do primeiro colocado. Antes do gol de Modric, o Real Madrid havia tido um gol de Lucas Vázquez anulado aos 10 minutos e o uruguaio Fede Valverde mandou a bola na trave no início do segundo tempo (49'), num jogo sem grandes oportunidades. Para além do resultado e do jogo, a noite será lembrada pela presença no gramado do Bernabéu de Sergio Ramos, que voltou a jogar quatro anos depois no estádio onde se tornou ídolo por sua longa passagem pelo Real Madrid (2005-2021).

O último jogo nesse estádio foi em março de 2020, contra o Barcelona, às vésperas do intervalo devido à pandemia de covid-19. Quando o futebol recomeçou com jogos sem torcedores, o Real Madrid se transferiu para as suas instalações em Valdebebas enquanto realizava obras no Bernabéu. Ramos deixou o Real Madrid em 2021, quando se transferiu para o Paris Saint-Germain, sem poder receber uma verdadeira homenagem dos torcedores madridistas. Neste domingo, ele foi recebido com aplausos quando entrou em campo para o aquecimento e com uma ovação ainda mais forte quando seu nome, que o locutor do estádio deixou para o final, foi anunciado nos alto-falantes durante a leitura das escalações.

Um fato curioso ocorreu na partida: ela foi brevemente interrompida no segundo tempo devido a uma lesão do árbitro principal, Isidro Díaz de Mera, que precisou ser substituído pelo quarto árbitro, Carlos Fernández Buergo, de 29 anos.