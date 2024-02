Juventus vence Frosinone (3-2) com gol no fim e segue na luta pelo 'Scudetto'

Graças a um gol de Daniele Rugani nos últimos segundos, a Juventus venceu o Frosinone por 3 a 2 neste domingo (25), pela 26ª rodada da Serie A, encerrando uma preocupante sequência de quatro jogos sem vitória no Campeonato Italiano.

O clube turinês parecia que iria sofrer mais um resultado decepcionante, quando ainda no primeiro tempo o jogo ficou empatado em 2 a 2 com gols do marroquino Walid Cheddira (14') e Marco Brescianini (27') pelos visitantes enquanto o sérvio Dusan Vlahovic marcou duas vezes para a equipe de Turim (3' e 32').

Porém, a Inter pode entrar no próximo fim de semana com 12 pontos de vantagem sobre a Juventus, pois além do jogo de domingo, disputa outra partida pendente na quarta-feira, contra a Atalanta.

O Frosinone é 16º, três pontos acima da zona de rebaixamento, após a quarta derrota consecutiva.

Mais cedo, o Napoli empatou em sua visita ao Cagliari (19º) na estreia na Serie A de Francesco Calzone, terceiro técnico do time nesta temporada.