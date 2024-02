Eleições legislativas em Portugal podem ter guinada à direita

"O tema corrupção na atual conjuntura europeia favorece a direita radical", afirma o cientista político Antonio Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS).

Portugal, que iniciou oficialmente neste domingo (25) a campanha para as eleições legislativas de 10 de março, pode dar uma guinada à direita após oito anos de governo socialista, abalados por denúncias de tráfico de influência.

O presidente do partido, André Ventura, espera desafiar agora a hegemonia do Partido Social Democrata (PSD, centro-direita) na direita portuguesa que, em seu conjunto, deve ser majoritária.

O jovem partido Chega - fundado em 2019 por um ex-comentarista de futebol que virou o carrasco das elites político-econômicas - aparece com entre 15 e 20% das intenções de voto.

Liderada por Luis Montenegro, o PSD, principal partido de oposição, continua à frente do Chega nas pesquisas, com quase 30% das intenções de voto e uma pequena vantagem sobre o Partido Socialista (PS).

A duas semanas das eleições, as principais dúvidas são saber se a centro-direita vai liderar os resultados e até que ponto dependerá do apoio do Chega para governar.

Montenegro, candidato da Aliança Democrática (AD), formada com dois pequenos partidos conservadores, já descartou qualquer acordo com a extrema-direita e espera formar uma maioria estável com a ajuda da legenda Iniciativa Liberal (IL).