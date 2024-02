Força Aérea da Ucrânia diz ter derrubado avião espião russo avaliado em R$ 1,6 bilhão

A Força Aérea da Ucrânia anunciou ter derrubado um avião espião russo A-50, avaliado em US$ 330 milhões, cerca de R$ 1,6 bilhão, nessa sexta-feira, 23. Os militares ucranianos, no entanto, não informaram o local onde a aeronave foi abatida. As informações são do G1 e do Metrópoles.

Se a queda for confirmada, essa será a segunda vez que o exército russo perde um A-50 em cerca de um mês. Autoridades da Ucrânia já afirmaram ter derrubado uma aeronave igual no dia 14 de janeiro. Na situação, o avião sobrevoava o Mar de Azov.

