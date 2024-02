Cinema francês celebra Prêmios César sob a sombra das denúncias de violência sexual

A elite do cinema francês ouviu, nesta sexta-feira (23), em sua cerimônia anual de premiação, a reivindicação da atriz Judith Godrèche, marcada para toda a vida pela relação que manteve, ainda adolescente, com um diretor, pelo fim do "tráfico de meninas" no setor.

A 49ª edição dos prêmios César começou na sala Olympia, de Paris, sob a sombra de acusações de violência sexual, uma tempestade que não para de crescer desde que o cinema francês iniciou sua própria versão do movimento de denúncia feminista #MeToo.

"Por que aceitar que esta arte que nos une seja utilizada por um tráfico ilegal de meninas?", questionou Godrèche, de 51 anos.