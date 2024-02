Talibãs executam dois condenados por assassinato em estádio de futebol

Dois homens condenados por assassinato foram executados em público no Afeganistão nesta quinta-feira (22), em um estádio de futebol da cidade de Ghazni, na região leste do país,

Milhares de homens compareceram ao estádio para assistir as execuções.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As duas pessoas foram condenadas por assassinato (...) após dois anos de processo nos tribunais do país. A ordem (de execução) foi assinada pelo líder supremo do país, Hibatullah Akhundzada", anunciou à multidão um alto representante da Suprema Corte, Atiqullah Darwish.