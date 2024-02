Presidente do México pede que EUA informe sobre investigação de laços com narcotráfico

"O governo dos Estados Unidos agora terá que informar", disse o presidente em sua coletiva de imprensa habitual, ao revelar que o The New York Times estava trabalhando em uma reportagem que foi publicada pouco depois.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, solicitou, nesta quinta-feira (22), que o governo dos Estados Unidos forneça informações sobre uma investigação de supostos vínculos de seus aliados com cartéis do narcotráfico antes e depois de sua vitória nas eleições de 2018.

AMLO - como é conhecido o presidente por suas iniciais - leu em voz alta uma série de perguntas feitas pelo jornal americano sobre o assunto. Também difundiu o telefone da jornalista que lhe enviou as perguntas.

Segundo a reportagem, uma investigação de funcionários americanos "descobriu informação que apontava para possíveis vínculos entre operadores poderosos dos cartéis e funcionários e assessores próximos" de López Obrador quando já era presidente do México.

Citando um informante, destacou, ainda, que uma pessoa próxima do presidente teria se reunido com Ismael Zambada, um dos líderes do cartel de Sinaloa, uma das quadrilhas de narcotraficantes mais importantes do México, antes de sua vitória nas eleições.

No entanto, o jornal ressaltou que "os Estados Unidos nunca abriram uma investigação formal contra López Obrador e os funcionários que estavam fazendo a indagação por fim a arquivaram".

Segundo a nota, essa investigação também foi encerrada em grande medida depois que o Departamento de Justiça desconsiderou as acusações contra o ex-secretário da Defesa, Salvador Cienfuegos, por vínculos com o narcotráfico, um caso que gerou mal-estar no governo de López Obrador.

O presidente rejeitou as acusações e as qualificou como "calúnias".