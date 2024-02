Empresa chinesa hackeou governos estrangeiros, computadores e companhias

Segundo analistas em segurança cibernética, as informações vazadas são autênticas. Elas incluem conversas entre funcionários da iSoon, lista de alvos e ferramentas de ataque cibernético. "Temos todas as razões para acreditar que estes são os dados autênticos de um contratante que apoia operações globais e domésticas de ciberespionagem fora da China", declarou John Hultquist, analista-chefe da Mandiant Intelligence, uma empresa de segurança cibernética de propriedade do Google Cloud, ao The Washington Post .

O vazamento não especifica se os serviços foram bem-sucedidos. Entretanto, mostram alvos em pelo menos 20 governos e territórios estrangeiros, incluindo Índia, Tailândia, Coreia do Sul, Reino Unido, Taiwan e Malásia e uma campanha para monitorar de perto as atividades de minorias étnicas na China, empresas de jogos de azar online e agências governamentais americanas.

Documentos vazados de uma empresa de hackers ligada ao Estado chinês mostram que grupos de espionagem e militares de Pequim realizam invasões cibernéticas sistemáticas em grande escala contra governos, empresas e infraestrutura estrangeiras. Os arquivos, ligados à empresa chinesa iSoon, vazaram no site GitHub e detalham contratos da empresa com agências estatais da China para extrair dados estrangeiros ao longo de oito anos.

O uso de empresas privadas pelo governo chinês para prestar serviço hacker toma emprestado as táticas do Irã e da Rússia, que há anos recorrem a entidades não governamentais para ir atrás de alvos comerciais e oficiais. Embora a abordagem separada da espionagem estatal possa ser mais eficaz, ela também se mostrou mais difícil de controlar. Alguns hackers chineses usaram malware para roubar informações e extorquir resgates de empresas privadas, mesmo enquanto trabalhavam para a agência de espionagem da China.

Outras informações incluíam serviços de e-mail internos ou acesso à intranet para vários ministérios do governo do Sudeste Asiático, incluindo os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa da Malásia e a agência nacional de inteligência da Tailândia. Dados de imigração da Índia que cobriam detalhes de voos e vistos de passageiros nacionais e estrangeiros também estavam na mira dos hackers, mostram os arquivos.

Segundo analistas, dados como esse podem ser úteis para os militares chineses no caso de uma invasão de Taiwan. "Entender o terreno da rodovia e a localização de pontes e túneis é essencial para que mover forças blindadas e infantaria ao redor da ilha em um esforço para ocupar Taiwan", disse Dmitri Alperovitch, especialista em segurança nacional e presidente do think tank Silverado Policy Accelerator.

Dentre os serviços, estão acessos a sites privados da polícia de trânsito do Vietnã, softwares para executar campanhas de desinformação e hackear perfis do X e informações pessoais por trás de contas de redes sociais em plataformas como Telegram e Facebook. Dados de infraestrutura que incluem uma amostra de 459 GB de dados de mapeamento de estradas de Taiwan, a ilha de 23 milhões de habitantes que a República Popular da China reivindica como parte de seu território, também estavam sob a posse da empresa.

Os documentos mostraram que, às vezes, a empresa não tinha certeza se os serviços e dados que estava vendendo ainda estavam disponíveis. Por exemplo, observou internamente que o software para espalhar desinformação no X estava "em manutenção", apesar de seu preço de US$ 100 mil.

O modelo de fundir espionagem estatal com empresas privadas criou uma grande rede de atores competindo para explorar vulnerabilidades e expandir seus negócios no país. A escala e a persistência de seus ataques são dores de cabeça para gigantes da tecnologia americanas como X, Microsoft e Apple, que agora estão travadas em uma corrida constante para enganar os hackers.

Dentro da China, as empresas hackers se apresentam como essenciais para a extensa campanha do Partido Comunista para eliminar as ameaças ao seu domínio do ciberespaço. Nos últimos anos, a China intensificou seus esforços para vasculhar as redes sociais públicas internacionais e rastrear alvos no exterior, embora o cruzamento entre monitoramento público em massa e os serviços hackers privados não esteja claro.

Segundo uma planilha vazada, a iSoon assinou centenas de acordos com a polícia chinesa que variam de pequenos empregos por US$ 1.400 a contratos plurianuais que custam até US$ 800 mil.

Além de fechar acordos de longo prazo, a empresa trabalhava regularmente sob demanda em resposta a pedidos da polícia em cidades chinesas menores e com empresas privadas, de acordo com páginas de registros de bate-papo entre os principais executivos da empresa.