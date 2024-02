Acidente de helicóptero policial deixa 4 mortos na Colômbia

Quatro policiais morreram em um acidente de helicóptero nesta quinta-feira (22) no sul do departamento de Antioquia, no noroeste da Colômbia, informou a polícia durante a tarde.

"Protegendo a Colômbia, sacrificaram suas vidas o major Juan Morales, o capitão César Rodríguez e os subintendentes Feder Celis e Rafael González, no acidente do Black Hawk 0614", escreveu na rede social X o general William Salamanca, diretor da polícia colombiana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo, Salamanca tinha assinalado que os radares haviam perdido o rastro da aeronave "na vereda San Pablo, município de Caramanta", no sul de Antioquia.