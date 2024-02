Queda de ponte em construção nos Países Baixos deixa dois mortos

Uma ponte em construção caiu nesta quarta-feira (21) no leste dos Países Baixos, causando pelo menos duas mortes e dois feridos, disseram as autoridades locais.

"Um acidente industrial ocorreu durante a construção de uma ponte. Infelizmente, duas pessoas morreram e outras duas estão feridas", indicou no X a autoridade regional de segurança. A queda aconteceu na localidade de Lochem.

"Parte de uma ponte em construção (...) caiu. Os serviços de emergência estão no local para resgatar as vítimas presas", declararam as autoridades pouco antes.