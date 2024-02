Prioridade das próximas conferências do clima deve ser o financiamento

A prioridade das próximas conferências sobre as mudanças climáticas (COP) deve ser o financiamento da enorme transformação econômica e energética do planeta, declarou em uma entrevista à AFP a Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, Ana Toni.

Pela primeira vez na história das COP, os três países envolvidos na organização do encontro anual sobre mudanças climáticas anunciaram uma "troika" diplomática para facilitar o complexo processo de negociação nos próximos dois anos.

Emirados Árabes Unidos, que preside a atual COP28 até o próximo evento no final do ano, integra a aliança com o Azerbaijão (que receberá a COP29 no fim de 2024) e o Brasil, que será a sede da COP30, em Belém, em 2025.