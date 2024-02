Mudança climática e violência armada ameaçam Sierra Nevada na Colômbia

Sob a sombra de uma imensa árvore sagrada, sábios indígenas do povo arhuaco mastigam folhas de coca e refletem sobre o futuro da mítica Sierra Nevada, na Colômbia. Com picos nevados e próxima ao Mar do Caribe, seu lar é vítima do aquecimento global e da violência armada. Os líderes espirituais, conhecidos como "mamos", levam uma vara de madeira à boca e depois a esfregam em uma cuia, uma forma de "meditação ativa" que deixa na fruta a impressão de seu pensamento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como "consequência das ações do homem, está aquecendo levemente, a cada ano mais", traduziu à AFP um indígena, enquanto ouvia os mamos discutirem em língua iku.

Os mais sábios também mencionam a presença de paramilitares na região desde o ano passado, após quase duas décadas de uma relativa tranquilidade. Os recordes de calor estão derretendo a neve da Sierra Nevada de Santa Marta, o sistema montanhoso costeiro mais alto do mundo com até 5.775 metros de altura. Os povos arhuaco, wiwa, kogui e kankuamo, cujos conhecimentos ancestrais foram reconhecidos pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade em 2022, convivem juntos na região. Na aldeia sagrada de Nabusímake, a cerca de 1.900 metros de altitude, o calor afeta a agricultura de subsistência dos indígenas, acostumados ao frio da montanha. "Estamos aqui para viver em paz, em harmonia (com a terra). Entender o contrário leva ao aquecimento global", afirmam os mamos por meio do tradutor. "O homem vai se destruir com sua própria invenção, achando-se muito inteligente", completam.

Dos 14 glaciares tropicais que existiam na Colômbia no início do século XX, restam apenas seis, distribuídos em quatro vulcões e duas serras nevadas - incluindo a de Santa Marta, segundo dados oficiais. O Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (Ideam) do governo indicou que a área glacial da Sierra Nevada diminuiu de 82 quilômetros, no meio do século XIX, para 5,3 quilômetros em 2022. Os sábios vestem túnicas e gorros brancos feitos por eles mesmos, seguindo os ensinamentos de seus pais. Ao cumprimentarem-se, trocam folhas de coca tostadas, as quais são mastigadas com cal.

Esses estimulantes para o corpo e espírito se transformam em uma espécie de argila na boca, usada para "escrever" seus pensamentos em poporos, pequenas cuia que os acompanham desde o casamento até a morte. Os alertas sobre os efeitos do aquecimento global são compartilhados por Leonor Zalabata, a primeira indígena a representar a Colômbia na ONU. "O aquecimento global e a crise climática são generalizados. Todos os glaciares perpétuos que existiam na Sierra Nevada estão acabando", pontuou.