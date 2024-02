Luke Shaw vai desfalcar o Manchester United por 'vários meses'

O lateral-esquerdo inglês Luke Shaw vai ficar afastado por "vários meses" devido a uma lesão muscular, anunciou nesta quarta-feira (21) o Manchester United, deixando em aberto se o jogador voltará antes do fim da temporada e se tem chances de disputar a Eurocopa-2024 na Alemanha (de 14 de junho a 14 de julho).

"Ainda são necessários exames complementares para determinar a gravidade da lesão, mas estimamos que ele ficará afastado por vários meses", indicaram os 'Red Devils'.

O jogador inglês de 28 anos se lesionou no domingo, na vitória do United sobre o Luton. Ele foi substituído no intervalo.