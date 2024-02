Julgamento de extradição de Assange aguarda sentença

Neste último dia de vista, os advogados do governo dos Estados Unidos tentaram responder os argumentos da defesa, apresentados na véspera, de que as acusações contra seu cliente, que está em um presídio de alta segurança perto de Londres há quase cinco anos, tinham base política.

Os advogados do governo dos Estados Unidos negaram, nesta quarta-feira (21), a motivação política no pedido de extradição apresentado contra Julian Assange, acusado de espionagem, em um julgamento, em Londres, que aguarda sentença após a apreciação do recurso do fundador do WikiLeaks contra sua entrega.

Assange, em seu último recurso no Reino Unido para evitar a extradição, é processado pela Justiça dos Estados Unidos por ter publicado desde 2010 mais de 700.000 documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas de Washington, em particular no Iraque e Afeganistão.

"As acusações são baseadas no Estado de Direito e nas provas" contra Assange, disse uma das advogadas do governo dos Estados Unidos, Clair Dobbin, perante o Tribunal Superior de Justiça de Londres.

O fundador do WikiLeaks apresentou um recurso à decisão do governo britânico, que aceitou em 2022 extraditá-lo aos Estados Unidos.

Se for entregue, Assange poderia ser condenado a uma pena de até 175 anos de prisão.

Após se sentir indisposto na véspera, o australiano de 52 anos tampouco esteve presente no segundo e último dia de audiência.

"Ele publicou de forma indiscriminada e consciente ao mundo os nomes de pessoas que atuaram como fontes de informação para os Estados Unidos", disse Dobbin, antes de acrescentar que este fato o diferencia de outros meios de comunicação.