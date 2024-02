Gaza mergulha em crise humanitária sob contínuos bombardeios de Israel

Israel prosseguiu, nesta quarta-feira (21), com os bombardeios na Faixa de Gaza, mergulhada em uma grave crise humanitária que se agravou pela suspensão do envio de ajuda alimentar da ONU ao norte do território palestino. Na terça-feira, os Estados Unidos vetaram uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante a votação do texto, as tropas israelenses continuaram com os ataques na Faixa de Gaza, território controlado desde 2007 pelo Hamas.

Testemunhas mencionaram disparos intensos na principal cidade do sul de Gaza, Khan Yunis, e em Rafah, localidade na fronteira com o Egito, onde quase 1,4 milhão de palestinos deslocados buscaram refúgio. Rafah, o último alvo das operações terrestres israelenses, também é o principal ponto de entrada dos comboios de ajuda humanitária procedentes do Egito. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, ressaltou que "somente uma vitória sobre o Hamas nos permitirá [chegar] à normalização e à integração regional". Com estas declarações, Gallant corroborou a fala do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre a necessidade de uma vitória "total" sobre o grupo islamista. Uma pesquisa do Instituto de Democracia de Israel, um centro de pesquisa com sede em Jerusalém, indicou, entretanto, que 38,3% dos israelenses consideram a vitória "muito" ou "medianamente" provável e cerca de 55,3% acreditam que alcançá-la é "pouco ou muito improvável".

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou que a situação "sanitária e humanitária" em Gaza é "desumana", após mais de quatro meses de guerra. Na terça-feira, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunciou que precisou suspender as entregas no norte do território depois de enfrentar a "violência e um completo caos".

Em meio a edifícios destruídos e dos escombros na Cidade de Gaza, Ahmad, um morador, declarou à AFP que os moradores não conseguem mais suportar. "Não temos farinha, nem sabemos para onde ir com este frio", disse. Em Nova York, no entanto, a representação dos Estados Unidos vetou uma resolução do Conselho de Segurança apresentada pela Argélia que pedia um cessar-fogo imediato e a libertação "sem condições" de todos os reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro. China, Rússia, Arábia Saudita e França criticaram a decisão que, segundo o Hamas, dá "luz verde para que a ocupação cometa mais massacres".