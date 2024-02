Gauff e Rybakina sofrem, mas vão às quartas do WTA 1000 de Dubai

Duas estrelas do circuito feminino de tênis, a americana Coco Gauff (3ª) e a cazaque Elena Rybakina (4ª) sofreram mais do que o previsto, mas venceram seus jogos nesta quarta-feira (21) e avançaram às quartas de final do WTA 1000 de Dubai.

Gauff precisou de uma virada depois de perder o primeiro set para a tcheca Karolina Pliskova (36ª) e fechou a partida com parciais de 2-6, 6-4 e 6-3.

Por sua vez, Rybakina também precisou de três sets para bater a polonesa Magdalena Frech (53ª) por 7-6 (7/5), 3-6 e 6-4.