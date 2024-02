EUA zomba de carro dado por Putin a Kim Jong Un

A mídia estatal da Coreia do Norte reportou ontem que Kim "foi presenteado com um automóvel fabricado na Rússia para seu uso pessoal, por parte de Vladimir Putin".

Yo Jong, irmã de Kim, citada pela agência estatal norte-coreana, disse que "o presente serve como uma demonstração clara das relações pessoais especiais entre os dois líderes".

Rússia e Coreia do Norte têm se aproximado mais desde a invasão russa da Ucrânia. Funcionários americanos e da Coreia do Sul afirmam que a Rússia tem recorrido a importações da Coreia do Norte e do Irã para repor seu arsenal.

Ecoando uma declaração anterior da Coreia do Sul, os Estados Unidos disseram que o presente violaria uma regra do Conselho de Segurança da ONU que proíbe o envio de bens de luxo à Coreia do Norte. "Se isso procede, parece que, mais uma vez, a Rússia viola resoluções do Conselho de Segurança da ONU que ela mesmo apoia."

O carro russo mais conhecido é o Lada, que se tornou alvo de piada no Ocidente durante a Guerra Fria, devido ao seu modesto design utilitário e baixíssimo preço.

