Daniel Alves é convocado para comparecer a tribunal nesta 5ª feira

O ex-jogador Daniel Alves, que aguarda a sentença do processo em que é acusado de estupro, foi convocado para comparecer nesta quinta-feira (22) ao tribunal que realizou seu julgamento em Barcelona.

"A secretaria da seção 21 da Audiência de Barcelona convocou, para 22 de fevereiro às 10h [horário local, 6h de Brasília], todas as partes do procedimento, incluindo o acusado do conhecido como 'caso Alves', para o trâmite de notificação", informou o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TJSC) em um comunicado publicado nesta quarta-feira (21).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contactados pela AFP, nem o tribunal nem os advogados das partes confirmaram se os magistrados informarão a sentença, como parece provável, ou se apenas comunicarão sua decisão sobre o último pedido de liberdade provisória feito pela defesa de Daniel.