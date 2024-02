Começa julgamento de armeira de 'Rust' por tiro fatal no set

O julgamento contra a responsável pelas armas no set do filme "Rust", longa-metragem protagonizado pelo ator Alec Baldwin, começa nesta quarta-feira (21) com a seleção do júri do caso em um tribunal dos Estados Unidos.

Hannah Gutierrez-Reed, que era responsável pelo manejo das armas nesse longa de cowboys, é acusada de homicídio culposo pela morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, durante um ensaio com Baldwin em um set do Rancho Bonanza Creek, no estado do Novo México.

A jovem de 26 anos declarou-se inocente no caso que comoveu Hollywood.