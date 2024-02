Always Ready goleia Sporting Cristal (6-1) na ida da 2ª fase da Libertadores

O boliviano Always Ready atropelou o peruano Sporting Cristal com uma goleada de 6 a 1 nesta terça-feira (20), pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores-2024, disputado no estádio Municipal Villa Ingenio, na cidade de El Alto, a 4.090 metros de altitude.

Os gols foram marcados por Wesley da Silva (14'), o dominicano Dorny Romero em duas oportunidades (48' e 78' de pênalti), Robson Matheus (54'), Héctor Cuellar (59') e o jovem Moisés Paniagua (89'). O argentino Martín Cauteruccio descontou (44' de pênalti).

O Sporting Cristal ainda teve dois jogadores expulsos nos últimos instantes: Ignácio (90') e Diaz Laffore (90'+2)