Yulia Navalnaya, a viúva de Alexei Navalny, é alvo de notícias falsas

Após o anúncio da morte do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, sua viúva, Yulia Navalnaya, que prometeu continuar a luta do marido, é alvo de notícias falsas e rumores na Internet para descredibilizá-la. Navalny passou três anos preso e sobreviveu a um envenenamento em 2020 pelo qual responsabilizou o Kremlin. Durante sua detenção passou quase 300 dias em uma cela disciplinar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apenas algumas horas após o anúncio da morte na sexta-feira, uma foto de Yulia, ao lado de outro homem em uma praia, foi publicada na internet. Os comentárias afirmavam ou sugeriam que a foto era recente e a acusavam de fingir tristeza em suas aparições públicas.

"No dia da morte de Navalny, Yulka, sua viúva aflita, estava descansando em uma praia!", dizia um comentário. A foto também foi amplamente divulgada em inglês, alemão e servo-croata em diversas redes sociais. Porém, a foto não é recente. Após a investigação, a AFP descobriu que a imagem foi publicada pela primeira vez na conta no Instagram de Evgeny Chichvarkin, um bilionário russo de 49 anos, em agosto de 2021. "Com a primeira-dama da bela Rússia do futuro @yulia_navalnaya. Liberdade @navalny!", escreveu, localizando a foto em Jurmala, na Letônia. Chichvarkin, cofundador e antigo proprietário do principal distribuidor russo de celulares Euroset, fugiu para o Reino Unido em 2008. Acusado de sequestro e extorsão, foi alvo de uma ordem internacional de busca e um pedido de extradição até 2011, ano em que a Rússia retirou as acusações.

Atualmente é comerciante de vinhos e um fervoroso opositor ao presidente russo, Vladimir Putin. Era amigo de Navalny e, segundo a imprensa, ajudou a financiar sua luta e parte de seus gastos médicos após seu envenenamento em 2020. A publicação de sua foto com Yulia Navalnaya foi muito comentada na época. Em uma entrevista a uma rádio independente, o empresário declarou, com um toque de ironia: "As pessoas têm inveja, também gostariam de passear à beira-mar com Yulia Navalnaya, uma mulher bonita e forte, potencialmente uma primeira-dama". "Infelizmente, Alexei foi preso, mas ninguém a prendeu", afirmou.

Yulia Navalnaya é regularmente alvo de rumores que visam desacreditar a ela ou ao seu falecido marido. A mulher de 47 anos é também acusada na Internet de ser uma "acompanhante política", recorrendo à fotografia em que é vista com Chichvarkin ou ao depoimento de uma mulher que afirma ser sua antiga assistente.