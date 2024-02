Viúva do ex-presidente haitiano Moise acusada de participação no assassinato, afirma imprensa local

A Justiça haitiana acusou quase 50 pessoas de envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Moise em 2021, incluindo sua esposa, Martine Moise, um ex-primeiro-ministro e um ex-policial, informou a imprensa local.

O meio de comunicação haitiano AyiboPost publicou na segunda-feira um documento apresentado como uma ordem do juiz encarregado pelo caso, com 122 páginas que, no entanto, "não identifica claramente os mandantes nem seus financiadores".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o texto, o juiz pediu que Martine Moise e outras 50 pessoas fossem enviadas ao tribunal penal "para serem julgadas por acusações de "associação criminosa, roubo à mão armada, terrorismo, assassinato e participação em assassinato, crimes cometidos em prejuízo" de Moise.