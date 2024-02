Venezuela e Rússia ampliam cooperação petroleira e citam uso de energia nuclear

Rússia e Venezuela concordaram, nesta terça-feira (20), em expandir sua cooperação petroleira e mencionaram "o uso pacífico da energia nuclear", durante visita a Caracas do chanceler Sergei Lavrov.

O ministro russo, que chegou na noite de ontem à Venezuela, procedente de Cuba, reuniu-se com a vice-presidente Delcy Rodríguez e com o colega Yván Gil, com quem discutiu "a ampliação da cooperação na produção de petróleo, no desenvolvimento de jazidas de gás, na agricultura, medicina e na área farmacêutica", informou em entrevista coletiva, segundo a tradução oficial.

"Também consideramos promissora a área do uso pacífico da energia nuclear, concordamos em aumentar a cooperação em todos esses âmbitos", indicou o funcionário russo, sem divulgar detalhes.