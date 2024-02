Ucrânia enfrenta multiplicação de ataques russos no leste e no sul

A Ucrânia enfrenta, nesta terça-feira (20), uma multiplicação dos ataques russos no front leste e no sul, depois que o presidente Volodimir Zelensky alertou para uma situação "extremamente difícil" para suas forças, por falta de munições suficientes. As ofensivas russas ocorrem no momento em que a Ucrânia recorda o 10º aniversário da morte de dezenas de manifestantes em Kiev durante a revolução pró-europeia de Maidan, que derrubou um governo pró-Rússia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Dez anos se passaram desde (o início) das tentativas de nos destruir e de destruir a nossa independência", postou Zelensky no Facebook nesta terça-feira.

"Mas permanecemos firmes há 10 anos e continuamos a fazê-lo hoje", acrescentou. Pouco depois de os ucranianos terem derrubado o governo apoiado por Moscou em 2014, a Rússia anexou a península da Crimeia. O Estado-Maior ucraniano afirmou na sua coletiva matinal desta terça-feira que pelo menos 84 ataques russos foram registrados nas últimas 24 horas e que todos foram "repelidos". Os ataques ocorrem depois de Moscou ter tomado a cidade de Avdiivka, na região de Donetsk, no sábado, a sua primeira grande conquista desde a captura de Bakhmut em maio de 2023. "A situação é extremamente difícil em muitas partes do front, onde as tropas russas concentraram o máximo das suas reservas", afirmou Zelensky na segunda-feira, insistindo que o seu país precisa de mais artilharia, defesa aérea no front e armas de longo alcance.

As forças russas "estão aproveitando os atrasos na ajuda à Ucrânia", acrescentou o líder ucraniano. Cinco civis morreram em um bombardeio russo contra uma cidade na região nordeste de Sumy, disse o Exército ucraniano nesta terça-feira. O presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu no domingo a Zelensky que está "confiante" na renovação da ajuda do seu país à Ucrânia, que foi bloqueada pelos republicanos na Câmara Baixa do Congresso.

Da mesma forma, o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, indicou nesta terça que também está confiante de que o Congresso dos EUA aprovará a ajuda quando retornar do recesso. "Acredito que os Estados Unidos também apoiarão a Ucrânia, como a União Europeia, como o Japão, como todos os países do G7 e o FMI e todas as organizações financeiras internacionais", declarou Shmigal em uma coletiva de imprensa em Tóquio, quando questionado sobre a "fadiga com a Ucrânia" na comunidade internacional. O Exército ucraniano afirmou na segunda-feira que enfrenta um "fogo adversário" das forças russas na região de Zaporizhzhia, no sul do país.