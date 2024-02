Tribunal nos EUA considera embriões congelados 'crianças' e recebe críticas

A Suprema Corte do Alabama, nos Estados Unidos, declarou em uma sentença que embriões congelados fora do útero são "crianças", uma decisão criticada pela Casa Branca e pela principal associação americana contra a infertilidade, que a descreveu como "acontecimento assustador".

"Em todo o país, as mulheres estão sendo forçadas a lidar com as consequências devastadoras das ações dos funcionários eleitos republicanos (...), de minar o acesso aos cuidados reprodutivos e de emergência até ameaçar o acesso à contracepção", disse nesta terça-feira (20) a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

A Associação Nacional de Infertilidade (Resolve) indicou que a decisão do Alabama poderia ter "consequências devastadoras" para as clínicas de fertilidade desse estado sulista que oferecem fertilização in vitro (FIV).