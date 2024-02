Putin presenteia Kim Jong Un com carro fabricado na Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, presenteou o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, com um carro fabricado em seu país como "demonstração das relações especiais" entre ambos, informou a imprensa oficial de Pyongyang.

A KCNA não informou o modelo do veículo.

A Coreia do Norte intensificou as relações com a Rússia desde setembro, quando Kim visitou o extremo leste da Rússia para uma reunião com Putin.

Estados Unidos e Coreia do Sul afirmam que os dois estabeleceram um acordo no encontro para o envio de armas norte-coreanas à Rússia em troca da assistência da Moscou para o desenvolvimento de satélites de Pyongyang.

O presidente russo deve visitar Pyongyang, segundo as partes.

A paixão de Kim por automóveis é conhecida e ele é visto com frequência em carros de luxo, como modelos Lexus ou Mercedes-Benz classe S.