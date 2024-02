Presidente da Guatemala busca converter apoio político da UE em cooperação concreta

Em janeiro deste ano, a forte pressão internacional exercida pela UE ajudou a evitar uma grave crise institucional na Guatemala e permitiu que Arévalo fosse empossado após vencer as eleições de agosto de 2023.

Após a posse de Arévalo, a UE adotou sanções contra cinco altos funcionários guatemaltecos, incluindo a procuradora-geral Consuelo Porras, por "minar a democracia e o Estado de direito". Outros três funcionários de alto escalão do Ministério Público, bem como um juiz, foram sancionados pelo bloco europeu.

No mesmo dia, Guatemala e UE assinaram em Bruxelas um Memorando de Entendimento que sistematiza o diálogo entre as partes e define o marco para o desenvolvimento de uma agenda de cooperação concreta.

Quando viajou para a posse de Arévalo no mês passado, o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, anunciou investimentos de 50 milhões de euros (266 milhões de reais na cotação atual) em projetos comunitários na região de Petén.

Antes de visitar Bruxelas, o presidente da Guatemala esteve em Paris, onde se reuniu com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, e em Munique, na Alemanha, onde participou na Conferência de Segurança e teve uma reunião com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

Neste encontro, o mandatário ucraniano reiterou o convite para que participasse de um fórum mundial pela paz, que visa "propor soluções negociadas para a crise na Ucrânia", disse Arévalo.

"Acreditamos que o mundo precisa retomar o caminho da busca por soluções negociadas (...) parece-nos que é um caso em que a Guatemala pode contribuir para os esforços internacionais", acrescentou.

A viagem do presidente guatemalteco inclui passagens pela Suíça e terminará na Espanha, país onde atuou como embaixador e onde terá encontros com o presidente do Governo, Pedro Sánchez, e o rei Felipe VI.