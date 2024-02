Presidente da Colômbia apoia Lula em disputa com Israel

No fim de 2022, o presidente da Colômbia também comparou as ações do Exército israelense em Gaza com as dos nazistas, desatando uma crise diplomática que terminou com um encontro com o embaixador de Israel em Bogotá.

Brasil e Colômbia apoiam a demanda apresentada pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ) pela suposta violação da Convenção de 1948 contra o Genocídio.