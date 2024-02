Petróleo cai em mercado atento a tensões geopolíticas

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira (20), entre preocupações de uma menor demanda por temores de recessão, e eventuais problemas de abastecimento ligados ao conflito no Oriente Médio.

A cotação do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em abril, caiu 1,46%, a 82,34 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado mercado americano e para entrega em março, caiu 1,27%, a 78,18 dólares.

"As preocupações geopolíticas atuais" não podem "sustentar o mercado", resumiram os analistas da Energi Danmark.