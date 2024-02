Opositora Xóchitl Gálvez se inscreve como candidata à presidência do México

"Recebemos a solicitação de registro da engenheira Xóchitl Gálvez Ruiz como candidata à Presidência da República da coalizão Força e Coração pelo México", disse a presidente do INE, Guadalupe Taddei, durante um ato do qual participou Gálvez, de 60 anos.

A senadora de origem indígena Xóchitl Gálvez se inscreveu, nesta terça-feira (20), como candidata da oposição à Presidência do México, informou o Instituto Nacional Eleitoral (INE).

Segundo um consolidado de pesquisas realizado pela empresa Oraculus, Gálvez tem 31% das preferências do eleitorado, longe dos 64% de Claudia Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México e candidata da situação de esquerda.

Jorge Álvarez Máynez, do partido Movimento Cidadão (centro esquerda), completa o leque de candidatos às eleições de 2 de junho, com apenas 5% de apoio.

Engenheira da computação, Gálvez se define como uma liberal progressista e oferece fomentar o investimento estrangeiro e pôr fim à "tolerância" de autoridades com os cartéis do narcotráfico.

Também promete pôr fim à exploração de combustíveis fósseis e à "militarização" do país, como se refere à ampliação do papel das forças armadas durante o governo do presidente Andrés Manuel López Obrador.

A campanha eleitoral vai começar formalmente em 1º de março.

