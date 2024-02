Mauro Vieira diz que ataque de chanceler israelense a Lula é inaceitável e mentiroso

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, respondeu na tarde desta terça-feira os ataques do chanceler israelense, Israel Katz, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou, entre outras expressões duras usadas, que são manifestações inaceitáveis e mentirosas. A reação de Vieira sobe o nível da crise diplomática entre os dois países. As declarações foram dadas no Rio de Janeiro, depois de atividades do G20.

Os atritos entre Brasil e Israel começaram no domingo, depois de o presidente brasileiro comparar as ações militares israelenses na Faixa de Gaza com o Holocausto. Nas horas e dias seguintes, houve reações diversas de autoridades brasileiras e israelenses. Mais cedo nesta terça, porém, Israel Katz fez uma publicação em português no X, antigo Twitter, citando Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Que vergonha. Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel!", escreveu o ministro de Israel.