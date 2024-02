Klopp confirma lesão grave e Diogo Jota desfalcará Liverpool 'por meses'

O atacante português Diogo Jota, do Liverpool, sofreu uma lesão grave no joelho durante a vitória sobre o Brentford (4 a 1) no fim de semana e ficará afastado dos gramados 'por meses', anunciou nesta terça-feira (20) o técnico da equipe, Jürgen Klopp.

Jota teve que deixar o campo de maca depois de um companheiro de equipe e um adversário terem caído sobre ele em uma dividida.

"Sobre Diogo, contamos mais em meses" do que em semanas, revelou Klopp sobre o tempo de recuperação do jogador, em entrevista coletiva prévia ao duelo contra o Luton pelo Campeonato Inglês.