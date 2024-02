Grupo de hackers 'mais prejudicial' do mundo é desmantelado por operação policial internacional

Autoridades de vários países anunciaram nesta terça-feira (20) o desmantelamento do grupo de cibercriminosos LockBit, apresentado como o "mais prejudicial" do mundo, durante uma operação policial internacional. A Agência Nacional do Crime (NCA, na sigla em inglês) britânica afirmou em comunicado que, "depois de infiltrar-se na rede do grupo, a NCA assumiu o controle dos serviços do LockBit, comprometendo toda a sua operação criminosa". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o órgão, o grupo fez "milhares de vítimas em todo o mundo" e causou perdas que totalizam bilhões de dólares.

"Hackeamos hackers", disse o diretor-geral da NCA, Graeme Biggar, em uma coletiva de imprensa em Londres. Segundo os Estados Unidos, o LockBit recebeu mais de US$ 120 milhões (cerca de R$ 594,9 milhões) em resgates. "Este site está agora sob controle das forças da ordem", indicava uma mensagem em um site do LockBit, na qual indicava que a NCA britânica teria assumido o controle do site, em cooperação com o FBI dos Estados Unidos e agências de vários países. "Podemos confirmar que os serviços do LockBit estão sendo interrompidos devido a uma operação policial internacional em curso", acrescenta a mensagem. Em novembro de 2022, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos classificou o malware - software malicioso - do LockBit como o "mais ativo e destrutivo das variantes no mundo". O LockBit focou em infraestruturas críticas e grandes grupos industriais, com demandas de resgate variando entre US$ 5,4 e 75,4 milhões (entre R$ 26,7 e 373 milhões).

